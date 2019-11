Das neue Hongkong-Gesetz der USA könnte die Steilvorlage für die Bären werden, die eingekehrte vorweihnachtliche Ruhe zu stören. Die Volatilität ist auf einem sehr tiefen Niveau angelangt. Seit einigen Tagen aber sind an der US-Terminbörse steigende Prämien bei Produkten zu beobachten, die zur Absicherung gegen höhere Schwankungen und damit fallende Kurse dienen. Die Tatsache, dass sich die USA so deutlich auf die Seite der Demokratiebewegung in Hongkong stellen, erhöht ganz klar auch das Risiko des Scheiterns eines Handelsabkommens in Phase Eins.

Der Deutsche Aktienindex ist trotz mehrmaliger Anläufe an der Marke von 13.300 Punkten gescheitert. Das technisch so wichtige neue Jahreshoch ist nicht gelungen. Diese Erkenntnis könnten die Verkäufer nun versuchen zum eigenen Vorteil auszunutzen. Noch allerdings bewegt sich der Markt kaum vom Fleck. Das aber könnte sich im Tagesverlauf ändern.

