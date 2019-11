Zürich (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) befindet sich weiterhin in Seitwärtsbewegung in einer Spanne zwischen 13.140 Punkten auf der Unterseite und 13.300 Punkten (in der Extension 13.350 Punkten) auf der Oberseite, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht. [ mehr