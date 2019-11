Globale Aktienmärkte: Chancen bei Substanzaktien und Zyklikern

Seite 2 ► Seite 1 von 4

Tony Docal, Leiter Portfoliomanagement bei Templeton Global Equity Group, wagt einen Ausblick auf globale Aktien: Das Abwärtsrisiko in Europa fällt geringer als in den USA aus. Nach wie vor gibt es gute Argumente für substanzorientierte Anlagen – aber wie lange noch?Im dritten Quartal 2019 tendierten die globalen Aktienmärkte leicht positiv, obgleich globale Daten auf eine anhaltende konjunkturelle Abkühlung hindeuteten. Die nahezu einzigen positiven Schlagzeilen stammten von den globalen Zentralbanken, die ihre Zinsen weiter senkten und eine gemäßigte Geldpolitik in Aussicht stellten.Die Aktienmärkte in Japan und den USA legten während des drittens Quartals zu, während die Märkte in den übrigen asiatischen Ländern und Europa allgemein Schwäche zeigten. Aufgrund der Stärke und der Gewichtung der USA notierten die Industrieländer mit 0,7 Prozent im Plus, während die Schwellenländer laut Gavekal Research um mehr als 4 Prozent nachgaben, da chinesische Aktien unter eskalierenden Handelsspannungen litten.Angesichts der geopolitischen und makroökonomischen Unsicherheit waren es zwei defensive Sektoren – nichtzyklische Konsumgüter und Versorgung – die sich während des Quartals am besten entwickelten. Da überraschte es nicht, dass zyklische Sektoren wie Energie und Materialien am stärksten zurückfielen.In einem von schwächelndem Wirtschaftswachstum und steigenden Risiken geprägten Umfeld waren Anleger bereit, einen Aufschlag für Wachstum und Sicherheit zu zahlen. Der Sicherheitsaufschlag lässt sich eindeutig an der Outperformance von Anleihen-Stellvertretern, etwa in den Sektoren nichtzyklische Konsumgüter und Versorgung, erkennen. Zyklische Werte sind von einer Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen abhängig – die entsprechenden Aktien sind in dieser späten Phase des Konjunkturzyklus angesichts der steigenden Risiken allgemein in Ungnade gefallen.Wir sind der Ansicht, dass Sektorchancen nur sehr vereinzelt zu finden sind. Die extreme Überfüllung von Anleihen-Stellvertretersektoren erhöht die Wahrscheinlichkeit einer scharfen und heftigen Rotation weg von defensiven und hin zu zyklischen Titeln. Allerdings würde eine nachhaltige längerfristige Performance zyklischer Werte aller Wahrscheinlichkeit nach eine dauerhafte Verbesserung der makroökonomischen Bedingungen und eine Deeskalation der heute weltweit verzeichneten politischen Risiken erfordern.