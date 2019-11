EMX Royalty: Partner Sienna Resources und Zijin Mining bringen Schwung ins Geschäft

In Schweden tut sich was

EMX Royalty (1,90 CAD |1,30 Euro; CA26873J1075) hat sich frühzeitig besonders interessante Explorationsgebiete in Schweden gesichert. Dazu zählt auch das Slättberg-Projekt. Diese wurde dann an Sienna Resources verkauft. Slättberg liegt in einem historischen Bergbaulager Schwedens. Die EMX-Geologen erkannten dort ein hohes Potenzial an Nickel, Kupfer und Kobalt reichen Mineralisierungen. Das Projekt liegt immerhin innerhalb eines zwei Kilometer langen Gürtels historischer Nickel-Kupfer-Minen. Die Ausdehnung der Mineralisierung ist in die Tiefe und entlang des Streichens noch offen. Die Goldmineralisierung gilt es zudem noch zu verfolgen. Der Partner von EMX, Sienna Resources konnte nun auch bedeutende Platin- und Palladiumvorkommen näher definieren. Die bei Bohrungen gefundene Anreicherung mit Palladium, Platin, Kupfer und Nickel ist bemerkenswert und stellt einen der höchsten Werte dar, die jemals von einer Liegenschaft gemeldet wurden. Schön für EMX, denn obwohl verkauft, profitieren die Kanadier von einem Erfolg beim Slättberg-Projekt. Denn EMX bekam von Sienna eine NSR-Lizenzgebühr von 3 Prozent für das Projekt eingetragen. Zudem hat EMX ein großes Aktienpaket an Sienna Resources ausgehandelt. Somit kann EMX direkt über das Ausbeuten der Rohstoffe und indirekt über mögliche Kurssteigerungen der Sienna-Aktie profitieren.

Mit Chinesen in Serbien auf Erfolgstour

Ein weiteres Beispiel, dass das erfolgreiche Geschäftsmodell des Royalty-Unternehmens EMX aufzeigt ist in Serbien ersichtlich. Zijin Mining konnte dort als Partner von EMX gewonnen werden. In Serbien ist Timok das Vorzeigeprojekt. Und EMX ist beteiligt. Das Timok-Kupfer-Gold-Projekt soll im Jahr 2023 seine volle Kapazität erreichen. Mit Zijin Mining hat sich EMX einen extrem auf Wachstum spezialisierten Konzern ins Boot geholt. Zijin baut seine geographische Präsenz zusehends aus. Der 0,5 prozentige NSR von EMX auf den gesamten Timok-Komplex könnte sich als Glücksbringer erweisen, denn das Timok-Projekt beherbergt ein immens großes Kupfer- und Goldvorkommen. Der Komplex besteht aus einem oberen und einem unteren Bereich. Wobei der obere Bereich allein aufgrund der bisher gemessenen Ressourcen rund 1,7 Mrd. Pfund Kupfer und 516.000 Unzen Gold beinhalten soll. Dies wäre dann ein abgezinster Wert von 1,82 Mrd. USD. Wobei noch einiges aus der größeren unteren Zone hinzukommen kann. Die Produktion soll 2022 oder eventuell schon 2021 starten.