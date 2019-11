FrankfurtFrankfurt (www.aktiencheck.de) - Der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) hat sich gut behauptet und 0,3% im Plus bei 13.273 Zählern geschlossen, so die Analysten der Helaba.Er sei daran gescheitert, das am 19. November erzielte Jahreshoch bei 13.347 Punkten zu überwinden. Die in den USA veröffentlichten Konjunkturdaten seien uneinheitlich ausgefallen und hätten per saldo wenig Einfluss auf die Zinserwartungen und den Aktienmarkt gehabt. [ mehr