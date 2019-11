Die aktuelle Aktienkurse scheinen aufgrund der gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung stark übertrieben.

Ungelöste Verhandlungen zwischen den USA und China sowie eine weitere Verschiebung des Brexit, gepaart mit niedrigen Zinsen, mangelnden Anlagealternativen sowie steten Aktienrückkauf­programmen haben den US-Indices zu neue All-Time-Highs verholfen. In Europa notieren die Indices nur knapp hierunter – entsprechend den Levels aus dem November 2017. Wir halten unverändert eine Short-Position in Dax und Nasdaq von jeweils 5% des Gesamtvolumens.

Outlook

Sell on good news – at least in good mood…. Wir halten die aktuellen Aktienkurse aufgrund der gesamten volkswirtschaftlichen Entwicklung – die klar rezessiven Tendenzen in Europa und eine deutliche Gewinnver­langsamung in den USA aufzeigt – für stark übertrieben. In den letzten Wochen sind die bisher wartenden Investoren noch auf den weit gefahrenen Zug aufgesprungen. Wir nicht, denn wir erwarten – irgendwann – eine abrupte Umkehr der Markstimmung, die dann zu deutlichen Abschlägen führen werden. Ein turbulenter US-Präsidentschaftswahlkampf, der einen ernsthaften Konkurrenten zu Trump hervorbringen würde, wäre sicherlich ein Auslöser.

Anleihen der 1. Qualität werden als Safe Havens fester tendieren und im Laufe des Jahres stetig zunehmend negative YTM aufweisen. Anleihen der 2. Qualität werden schwächer tendieren, so dass kurze bis mittlere Laufzeiten entscheidend sein werden, um noch positive Renditen zu erzielen. In WTI-Rohöl dürfte – wenn keine neuen politischen Spannungen entstehen – das aktuelle Preisniveau halten. Das Bild in Gold ist kurzfristig getrübt – allerdings sehen wir Rücksetzer unter 1.400 als sehr unwahrscheinlich an. Vielmehr erwarten wir – bei fallenden Aktienmärkten – eine Fortsetzung der Erholung zunächst in Richtung 1.600 und im weiteren Verlauf bis 1.920 US-$/Unze.









