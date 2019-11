Lufthansa und Gewerkschaft Ufo ringen um „große Schlichtung” im Tarifstreit

Im Tarifkonflikt zwischen der Lufthansa und der Gewerkschaft Ufo kommt ein neues Angebot von der Airline: „Lufthansa bietet der Gewerkschaft Ufo an, auch ohne verbindliche Friedenspflicht bei den Tochter-Fluggesellschaften Eurowings, Germanwings und CityLine den umfassenden Schlichtungsprozess zu beginnen, um den Einstieg in eine „große“ Schlichtung mit Ufo noch zu ermöglichen”, meldet der Konzern am Donnerstagmorgen. Dies ...