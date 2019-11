Aufholen zu USA und China: EU fördert KI und Blockchain mit Milliarden-Fonds

Die Europäische Kommission will den Vorsprung der USA und China beim Thema Blockain und KI aufholen. Helfen soll dabei ein milliardenschwerer Fonds. Als Co-Investoren will man private Geldgeber an Bord holen.Die Europäische Kommission und der Europäische Investitionsfonds EIF legen einen Fonds zur Förderung von Künstlicher Intelligenz (KI) und Blockchain auf. Hintergrund ist die Sorge, China und die USA könnten ihren Vorsprung beim Thema digitaler Wandel weiter ausbauen. Das berichtet das europäische Unternehmerportal "Sifted".Kommendes Jahr sollen so zwischen 300 und 400 Millionen Euro in die Bereiche KI und Blockchain fließen. 100 Millionen Euro davon wollen Kommission und EIF stellen, für den Rest setzt man auf private Geldgeber als Co-Investoren. Ab 2021...