Kann die Microsoft-Aktie ihre Rally auf 160 USD ausweiten, dann werden Long-Hebelprodukte für hohe Erträge sorgen.

Getrieben von der positiven Stimmung auf dem US-Aktienmarkt stürmt derzeit auch die Microsoft-Aktie (ISIN: US5949181045) von einem Höchststand zum nächsten. Allein innerhalb des vergangenen Monats konnte man mit der Microsoft-Aktie, die in den vergangenen 12 Monaten sogar um 42 Prozent zugelegt hat, beachtliche 8 Prozent an Kursgewinnen einstreifen.

Schließt man sich der Expertise der Analysten an, die die Aktie durchwegs zum Kauf empfehlen und die Kursziele in den jüngsten Analysen bei bis zu 168 USD (Barclays Capital) ansiedeln, dann sollte der Aktienkurs noch etwas Luft nach oben haben. Kann die Microsoft-Aktie ihren aktuellen Höhenflug in den nächsten Wochen zumindest auf 160 USD fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.