FRANKFURT (dpa-AFX) - Weitere Spannungen zwischen den USA und China wegen der Situation in Hongkong haben am Donnerstag auch am deutschen Aktienmarkt Spuren hinterlassen. Der Handel verlief insgesamt aber eher schwunglos angesichts des "Thanksgiving"-Feiertages in den USA. Damit fehlen viele der großen Investoren am Markt.

Der Dax verlor gegen Mittag 0,39 Prozent auf 13 234,97 Punkte. Der wiederholte Abgabedruck um 13 300 Punkte bremse den Dax weiterhin aus, kommentierten die Charttechnik-Experten von Index Radar. Seinen bisherigen Jahreshöchststand hatte der deutsche Leitindex in der Vorwoche bei 13 374 Punkten erreicht. Darüber käme sofort das Rekordhoch von 13 596 Punkten aus dem Januar 2018 ins Spiel.