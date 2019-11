Altech Advanced Materials: Halbleitergehäuse als neues Anwendungsgebiet für HPA?

Altech Advanced Materials will sich an einer HPA-Fabrik in Malaysia beteiligen. Der künftige Partner Altech Chemicals prüft derzeit, ob dieses hochreine Aluminiumoxid auch in der Halbleiterindustrie eine weitere Verwendung finden kann. Die Untersuchungen laufen bereits.

Hochreines Aluminiumoxid (HPA) mit einem Grad von 99,99 Prozent profitiert derzeit von einer stark wachsenden Nachfrage aus der LED-Industrie und der dynamischen Entwicklung in der Batterieindustrie. Das Material wird stark nachgefragt und die Preise sind zuletzt deutlich gestiegen. Doch es scheint auch noch weitere Möglichkeiten für die Verwendung zu geben. So meldete Altech Advanced Materials AG (2,80 Euro; DE000A2BPG14), dass deren künftiger Joint Venture-Partner Altech Chemicals nun mit Untersuchungen für die Nutzung in der Halbleiterindustrie begonnen hat. Konkret werden Halbleiter heutzutage immer kleiner. Was oft gut für den Anwender und die Leistungsfähigkeit ist, stößt aber an Grenzen,. Denn bei der Gehäusemontage werden Epoxidharze verwendet, die mit der zunehmenden Wärme Probleme haben. Neueste Untersuchungen zeigen aber, dass durch das Hinzufügen von wärmeleitenden Materialien zu den Harzen die Wärmeabfuhr verbessert und damit der Schutz der Halbleiter vor wärmebedingten Ausfällen erhöht werden kann. Zu den verwendeten wärmeleitenden Füllstoffen gehören HPA, kristalline Kieselsäure und Magnesiumoxid (mehr hier). HPA hat jedoch aufgrund seiner Wärmeleitfähigkeit (7-mal höher als Siliziumdioxid) und eines wesentlich niedrigeren thermischen Ausdehnungskoeffizienten (50% niedriger) Vorteile und dürfte daher künftig ein bevorzugtes Füllmaterial in Transistoren sein.

Kapitalerhöhung steht bevor

Unterdessen präsentierte Vorstand Hansjörg Plaggemars sein Unternehmen diese Woche auf dem Eigenkapitalforum in Frankfurt am Main. Dabei kündigte er an, dass schon in wenigen Tagen die Bezugsrechtskapitalerhöhung bei Altech Advanced Materials starten dürfte. Man befinde sich in den letzten Zügen und warte noch auf das Okay der Aufsichtsbehörde. Altech Advanced Materials plant, sich mit bis zu 100 Mio. US-Dollar und bis zu 49 Prozent an Altechs HPA-Fabrik in Malaysia zu beteiligen. Dazu hat man im Rahmen der Hauptversammlung im Juli 2019 bereits eine Kapitalerhöhung im Volumen von bis zu 75 Mio. Euro beschlossen. Die Kapitalerhöhung soll noch im vierten Quartal vollzogen werden, wobei Altaktionäre Bezugsrechte zum Kauf von Aktien zum Preis von jeweils 1,10 Euro erhalten. Dabei berechtigt jede alte Aktie zum Bezug von 40 neuen Anteilen. Nicht bezogene Aktien sollen im Nachgang im Rahmen einer Privatplatzierung zu 1,20 Euro je Stück platziert werden. Mehr zu dem HPA-Projekt erfahren Sie an dieser Stelle. Mehr zu den Plänen von Altech sehen und hören Sie im Video-Interview von Plaggemars mit Joe Brunner vom Small Cap Investor, und zwar an dieser Stelle.