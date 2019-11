Traumhaus legt Grundstein für weiteres Wachstum

Im August 2018 ist die Traumhaus AG an die Börse gegangen. Damals wurden Kurse um die 13,50 Euro aufgerufen, inzwischen steht das Papier bei etwa 16,00 Euro. Damit errechnet sich eine Marktkapitalisierung von fast 71 Millionen Euro. Wirklich liquide ist die Aktie aber nicht, der Streubesitz liegt bei knapp unter 10 Prozent. Das will Gründer und Vorstand Otfried Sinner in den kommenden Jahren ändern, wie er in seiner Präsentation ...