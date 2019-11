FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat sich am Donnerstag bis zum Mittag kaum von der Stelle bewegt. Zuletzt kostete die europäische Gemeinschaftswährung 1,1005 US-Dollar und damit in etwa so viel wie im asiatischen Handel. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Mittwochnachmittag auf 1,1009 Dollar festgesetzt.

Konjunkturdaten konnten den Euro-Dollar-Kurs kaum bewegen. Das Geldmengenwachstum fiel nach Daten der EZB etwas stärker aus als erwartet, während sich die Wirtschaftsstimmung im Euroraum von niedrigem Niveau aus etwas aufhellte.