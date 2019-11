Unser Edel- und Basismetallexplorer U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) bekommt eine weitere Kaufempfehlung von H.C. Wainwright & Co.

Der renommierte Analyst Heiko F. Ihle bestätigt seine Kaufempfehlung und sein erstes Kursziel von 2,70 USD je Aktie und das bei einem aktuellen Kurs von rund 0,80 USD!

Bis zu 300% Kursexplosion sind also möglich und nun auch öffentlich belegt!

Ihle zufolge biete U.S. Gold den Anlegern eine spannende Kombination aus Explorations-, aber auch kurzfristigem Produktionspotenzial.

Ausschlaggebend für die positive Bewertung sind vor allem die unlängst veröffentlichten Bohrergebnisse vom Keystone-Projekt und die Bewertung des Copper King Projektes.

Analyst Heiko F. Ihle begründet sein Kursziel wie folgt:

Wir bestätigen unsere Kaufempfehlung und unser Kursziel von 2,70 USD je Aktie. Wir haben einige geringfügige Änderungen an unserer Bewertung vorgenommen, einschließlich der Vorverlagerung unseres Modells auf das Jahr 2020, was letztendlich zu einem unveränderten Kursziel führte, wenn es kombiniert wurde. Unsere Bewertung basiert weiterhin auf einer DCF-Analyse für das Copper King-Projekt unter Verwendung eines unveränderten Abzinsungssatzes von 12%, der mit ähnlichen Entwicklungsprojekten in anderen hochrangigen Bergbaugebieten übereinstimmt. Unsere DCF-Analyse ergibt eine Bewertung für Copper King von 46,6 Mio. USD oder 1,72 USD pro Aktie. Wir addieren insgesamt 22,0 Mio. USD für das Keystone-Projekt und die anderen Vermögenswerte von USAU, zusätzlich zu 3,5 Mio. USD in bar, um unseren festen Gesamtnettoinventarwert von 2,67 USD pro Aktie zu erzielen. Wir runden diese Zahl auf die nächsten 0,10 USD, um unser Kursziel von 2,70 USD je Aktie zu erreichen. Angesichts der jüngsten Fortschritte bei Keystone erkennen wir, dass sich der damit verbundene Wert als konservativ erweisen könnte, insbesondere wenn das US-Gold die oben genannten Ergebnisse weiter ausbaut.

Der direkte Peer-Vergleich, zeige eindeutig die eklatante Unterbewertung von U.S. Gold Corp. führt er weiter aus.

Hier können Sie sich die komplette Analyse herunterladen

Mein Verstand sagt: „Steig da jetzt schnell ein!“

Bei rund 23,32 Millionen ausgegeben Aktien weißt das Unternehmen aktuell eine Marktkapitalisierung von 16,98 Mio. EUR auf.

Spottbillig!

An Ihrer Stelle würde ich mir jetzt ganz schnell die Aktie von U.S. Gold Corp. (ISIN: US90291C1027 / NASDAQ: USAU) kaufen und auf den kommenden News Flow lauern.