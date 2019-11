Neues charttechnisches Kaufsignal bei der Epigenomics Aktie: Die Biotech-Aktie kann im Handel am Donnerstag bisher bis auf 1,48 Euro klettern und notiert derzeit auf Tageshoch - ein Plus von 5,71 Prozent. Mit dem Anstieg gelingt dem Aktienkurs des Berliner Unternehmens der Sprung über Hindernisse um die Kernmarke bei 1,42/1,44 Euro. Schon am Freitag gab es einen solchen Versuch der Epigenomics Aktie, die trotz eines zwischenzeitlichen ...