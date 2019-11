Das GoingPublic Magazin im Gespräch mit Falk Raudies über Kapitalhunger, Potenziale und Unternehmensziele: Unabhängig vom allgemeinen Börsenumfeld hat sich die Aktie der Münchner auf ein neues Allzeithoch geschlichen – die Erstnotiz ist fast genau ein Jahr her.

GoingPublic: Herr Raudies, die jüngste Kapitalerhöhung ist durch – die zweite Tranche in diesem Jahr, und auch die Anleiheplatzierung läuft noch. Weshalb ist die FCR denn dermaßen „kapitalhungrig“?

Raudies: Unsere Kapitalmaßnahmen sind auf unser Unternehmenswachstum abgestimmt. Mit der laufenden Platzierung unserer 5,25%-Anleihe sind wir sehr zufrieden. Aktuell stehen wir bei ca. 21 Mio. EUR, von den angepeilten 30 Mio. EUR. Ich bin recht zuversichtlich, dass wir die in diesem Jahr noch abgeschlossen haben werden. Dieses Kapital nehmen wir auf, da die FCR so stark wächst, mit demnächst über 300 Mio. EUR an Immobilien im Bestand. Allein in diesem Jahr haben wir bereits 30 Objekte eingekauft; fast 20 Objekte befinden sich aktuell in der Ankaufspipeline. Gegenüber der Anleihe hat die in zwei Schritten durchgeführte Kapitalerhöhung ein vergleichsweise geringes Volumen von zusammen brutto 6,5 Mio. EUR. Die Kapitalerhöhung hatte ja aber auch zusätzliche Gründe wie z.B. die weitere Erhöhung des Streubesitzes. Den ersten Part der Kapitalerhöhung im Frühjahr hatten wir zu 8,75 EUR platziert, den zweiten im Herbst zu 9,50 EUR. Beides mit dem gleichen Wertpapierprospekt – was uns natürlich auch ein bisschen Geld und Zeit gespart hat.

Die Aktie notiert über dem Ausgabepreis auch vom Herbst. Sind Sie mit der Kursentwicklung zufrieden?



Ich konzentriere mich darauf, die FCR operativ erfolgreich voranzubringen, und natürlich schaue ich auch darauf, dass die Börse die betrieblichen Erfolge honoriert. Hier sehe ich aber noch weiteres Potenzial. Mit dieser Einschätzung bin ich nicht allein: Unsere beiden Researcher haben in ihren Studien jeweils eine Kaufempfehlung ausgesprochen, der eine mit 13,40 EUR, der andere mit 14,10 EUR als Kursziel. Dies bedeutet, dass der FCR Immobilien AG in der Spitze weiteres Kurspotenzial von über 40% zugesprochen wird.

Im Bereich Hotellerie, aber auch Büros, haben Außenstehende häufig den Eindruck: „Diesen ganzen Zubau kann der Markt doch gar nicht aufnehmen!“ Und über dem Bereich Handel hängt das Online-Kaufverhalten oder E-Commerce. Täuscht die subjektive Wahrnehmung?



Rund 84% macht die FCR mit dem Bereich Handel. Dies wird auch stets unsere Priorität bleiben – das ist unsere Stärke. In fast allen unseren Objekten haben wir sogenannte Nahversorger, also z.B. Lebensmittelhändler oder allgemeiner: Händler des täglichen Bedarfs. Man darf sich auch nicht ins Bockshorn jagen lassen: Natürlich wird im Bereich Kleidung oder bei Technologieprodukten mehr und mehr online gekauft, aber eben nicht bei Lebensmitteln, die ich heute, morgen oder diese Woche zu Hause benötige. Zum Vergleich zwei Zahlen: Der stationäre Handel liegt im Jahr bei rund 560 Mrd. EUR, der Onlinehandel beträgt hierzulande gerade mal 50 bis 60 Mrd. EUR. Der Umsatz im Onlinehandel wächst zwar um 10% pro Jahr, aber in Absolutwerten ist das die Hälfte der 2%, die auch der stationäre Handel zulegt. Da muss man einfach die Perspektive behalten.

In diesem Jahr gibt es einen erheblichen Umsatzsprung bei der FCR. Wodurch genau?



In der Tat haben wir 2018 und 2019 ziemlich deutlich zugekauft – da wären wir bei Ihrer eingangs gestellten Frage nach unserem Kapitalhunger. Verkauft haben wir 2019 bis dato vier Objekte, d.h. die FCR hat ihr Bestandsgeschäft deutlich ausgebaut und die Mieteinnahmen kräftig erhöhen können. Nach neun Monaten 2019 haben wir mit 36,1 Mio. EUR umsatzseitig unser gesamtes Vorjahr praktisch schon eingeholt. Ertragsseitig liegen wir beim EBITDA mit knapp 15 Mio. EUR bereits deutlich darüber.

Legt das Ergebnis, egal ob jetzt EBITDA, EBIT oder netto, eigentlich überproportional zu, wenn die FCR Immobilien weiter wächst – kurz: Steigt die Marge automatisch oder muss man dafür schon noch ein bisschen etwas selbst machen?



Klar ist, dass man einen gewissen Mitarbeiterstamm benötigt. Ist der erst einmal aufgebaut, dann muss er sich nicht verdoppeln, wenn man beim Umsatz eine Verdoppelung verzeichnet. Diese Skalierbarkeit sieht man schon recht gut in unseren Zahlen. So konnten wir nach neun Monaten 2019 den Umsatz nahezu verdoppeln, das EBITDA dabei sogar deutlich überproportional steigern, nämlich um 135%.

Nun wird sich nicht in jedem Jahr der Umsatz verdoppeln lassen – oder für einige Zeit etwa doch noch?



Ich sehe weiter erhebliches Wachstumspotenzial. Die Leitzinsen sind zweifellos ein Thema. Allerdings – wahrscheinlich ist das nicht nur meine subjektive Meinung – sehe ich die auf sehr absehbare Zeit auch nicht steigen. Womöglich fallen sie sogar eher noch, bevor sie je wieder zulegen könnten. Wir haben eine klare Vision, und die lautet, die halbe Milliarde an Immobilienvermögen bis Ende 2020 zu erreichen – und danach die Milliarde. Da müssen wir natürlich auch über anorganisches Wachstum nachdenken, also indem wir verwalteten Immobilienbestand zukaufen. Ein zweites Thema ist, dass wir als FCR auch aktives Immobilienmanagement anbieten können. Und schließlich können wir uns auch Beteiligungen an Immobilienverwaltungen vorstellen.

Angesichts starken Wachstums kommt eigentlich jedes Unternehmen früher oder später an einen Punkt, wo Sollbruchstellen auftauchen. Wo liegen die bei einer FCR Immobilien, z.B. hinsichtlich der Konzernstruktur oder der zweiten Managementebene?



Ein gewisses Schlüsselpersonenrisiko kann sicherlich kaum ein KMU weit von sich weisen, wobei für eine Einschätzung nicht nur ein Blick auf die Unternehmensspitze, sondern auch auf die zweite Ebene geworfen werden sollte. Wir planen deshalb auch bereits, den Vorstand zu erweitern. Heute sind wir als FCR sicherlich schon weiter als vor einem Jahr, und im nächsten Jahr werden wir in dieser Beziehung nochmals weiter sein als heuer.

Die Finanzkrise ist ziemlich genau ein Jahrzehnt her. Wie wäre eine FCR durch die Zeit damals geschifft?



Wir sind ja sozusagen gerade im Krisenjahr 2008 entstanden, als ich damals über mein Family Office verstärkt Immobilien zukaufen konnte. So entstand die Idee der FCR ursprünglich. Eine solche Krise hat Vor- und Nachteile. Natürlich dämmt eine Finanzkrise die Verkaufsopportunitäten vorübergehend ein. Da muss man sich auf seine Funds from Operations, kurz FFO, verlassen können – auf sein Bestandsgeschäft eben.

Können Sie unbedarften Finanzmarktredakteuren aus dem Effeff den Unterschied zwischen FFO-1 und FFO generell kurz veranschaulichen?



Als Bestandshalter, aber zugleich Entwickler und Veräußerer, arbeiten wir mit dem sogenannten FFO-2. Im Gegensatz zum FFO-1 sind dabei auch die Erträge, bereinigt um Steuern, aus Verkäufen berücksichtigt – da die FCR kein reiner Bestandshalter ist. Toll ist natürlich, wenn allein schon der FFO-1 positiv ist, die reine Bestandshaltung. Dazu kommen besagte Erlöse aus Verkäufen. Konkret heißt das, wir können nach neun Monaten 2019 einen Anstieg des FFO-2 von rund 160% auf 7,5 Mio. EUR vermelden. Pro Aktie entspricht dies 0,85 EUR. Und der Zahlenkreis schließt sich, wenn wir von HGB auf IFRS umstellen, um international einfach vergleichbarer zu werden. Das muss man einfach sein, wenn man vermehrt auch internationale Investoren adressieren möchte.

Herr Raudies, einmal mehr besten Dank für das interessante Update. 

Das Interview führte Falko Bozicevic.

Zum Interviewpartner



Falk Raudies Gründer und CEO der FCR Immobilien AG. Die Aktie der Münchner ist seit dem 8. November 2018 an deutschen Börsen gelistet, die Marktkapitalisierung beträgt rund 90 Mio. EUR.