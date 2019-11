Deutsche Bank: Bald wieder eine Etage tiefer?

Die Schwäche bei der Deutschen Bank-Aktie hält weiterhin an. Es ist den Käufern nicht gelungen, das Verkaufssignal, das am 13. November mit dem dynamischen Rückfall unter die 50-Tagelinie gegeben wurde, zu egalisieren. Zwar gelang es in der Vorwoche, den Kurs noch einmal bis an die 50-Tagelinie vordringen zu lassen, doch überwunden werden konnte der gleitende Durchschnitt nicht.

Diese Schwäche fordert ... Weiterlesen