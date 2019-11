Die BASF-Aktie korrigiert nicht nur die zweite Phase ihres Mitte August begonnenen Anstiegs. Sie hat diese Korrektur in den letzten Tagen auch ausgedehnt. Dadurch nähert sich der Wert immer stärker seinem 50-Tagedurchschnitt an. Dieser steigt nur noch ganz leicht an und verläuft derzeit bei 67,56 Euro.

Ein Kontakt mit dem gleitenden Durchschnitt könnte in Kürze erfolgen. Dann stehen die Bullen ... Weiterlesen