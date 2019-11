Gütesiegel: Verband kürt nachhaltige Fonds

Der Verband Forum Nachhaltige Geldanlagen hat zum fünften Mal sein Gütesiegel an Fonds verliehen. In diesem Jahr gab es deutlich mehr Bewerber als in den Vorjahren.Um das Gütesiegel des Forums Nachhaltige Geldanlagen (FNG) haben sich in diesem Jahr 105 Fonds beworben – 60 Prozent mehr als im Vorjahr, wie der in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz tätige Fachverband mitteilte. Mit einer Ausnahme erhielten alle Bewerber das Nachhaltigkeitssiegel, heißt es von FNG.Die ausgezeichneten Fonds stammen von 47 Anbietern aus 12 Ländern und verwalten ein Vermögen von etwa 30 Milliarden Euro. Mit drei Sternen erhalten 37 Fonds das Siegel in der höchsten Stufe.Das FNG-Siegel beruht laut dem Verband auf Mindeststandards, die sich an...