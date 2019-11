Im Alltag werden sie häufiger verwendet, dennoch beachtet man sie nicht wirklich. Es geht hier um Getränkedeckel oder Schraubverschlüsse, die man daheim, oder im Supermarkt, zu Gesicht bekommt. Diese dienen dazu Getränkeflaschen, Tuben, Dosen und auch Konservengläser luftdicht zu verschließen. Für die Dichtung benötigt man eine eingesetzte Dichteinlage, aus verschiedenen Materialien, wie z.B. PE, Saranex (PVdC) oder Zinnfolie. Neben der Dichtung, spielt auch das Material des Deckels eine entscheidende Rolle. An der Öffnung versieht man sie, mit einem Gewinde. Bei der Lagerung eines guten Weins fragt man sich häufiger, ob ein Schraubverschluss oder ein Korken ideal ist. Wie ideal ist die Handhabung solcher Verschlüsse? Welche Deckel versprechen längere Haltbarkeit? Auch Drehverschlüsse von Gläsern und Twist-Off-Gläser ähneln sich in ihrer Aufmachung, dennoch unterscheiden sie sich in ihrer Form.

Schraubverschluss oder Korken bei Wein? Die Meinungen gehen weit auseinander, wenn es um die passende Auswahl von Verschlüssen bei Wein geht. Wenn man beide miteinander vergleicht merkt man, dass beide Vor-und Nachteile haben. Der Naturkorken, so wie man ihn kennt, ist ein reines Naturprodukt das länger hält. Viele Weine werden mit einem sogenannten Presskorken, der aus Kunststoff besteht, verschlossen. Der Korken hat den Nachteil, dass er, nach einer Zeit, für einen muffigen Geschmack im Wein sorgen kann. Mithilfe eines Korkenziehers lässt er sich zwar gut rausziehen, bei unangemessener Handhabung verbleiben jedoch bröcklige Teile in der Flasche. Dies kann bei einem luftdichten Schraubverschluss nicht passieren. Sein Ruf besagt aber etwas anderes. Lange hat man Schraubverschlüsse für etwas günstigere Weine verwendet. Einer der Nachteile ist aber die erhöhte Sauerstoffdurchlässigkeit, wodurch sich die Weine, auf längere Zeit, nicht gut lagern lassen.