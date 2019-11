Deutsche Anleihen kaum verändert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen haben sich am Donnerstag nur wenig bewegt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am späten Nachmittag geringfügig um 0,02 Prozent auf 171,26 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihen lag bei minus 0,37 Prozent.

Marktbeobachter sprachen von einem ruhigen Handel. In den USA blieben die Finanzmärkte wegen eines Feiertags geschlossen und konnten keine Impulse liefern. Auch neue Daten zur Preisentwicklung in Deutschland sorgten am deutschen Rentenmarkt nicht für nennenswerte Kursbewegung. Im November hatte die Inflationsrate mit 1,1 Prozent weiter auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau gelegen.

Gestützt wurden die Festverzinslichen durch US-Präsident Donald Trump. Der hatte Gesetze zur Stärkung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet. Das stieß in China auf wenig Gegenliebe und an den Finanzmärkten auf wenig Begeisterung, da ein Teilabkommen im Handelsstreit zwischen China und den USA wieder etwas unsicherer werden könnte./jkr/jha/