WIEN (dpa-AFX) - Die Wiener Börse hat am Donnerstag schwächer geschlossen. Der ATX fiel um 0,15 Prozent auf 3178,74 Zähler. Belastet von einer negativen Stimmung an den europäischen Leitbörsen verzeichnete auch Wien einen Verlusttag. Der US-Feiertag Thanksgiving lähmte aber das Geschehen an den Finanzmärkten stark. Zudem sorgen die politischen Spannungen zwischen den USA und China wegen der Konflikte in Hongkong für Zurückhaltung unter den Investoren.

An die Spitze der Kursliste kletterte in Wien die Aktie von Schoeller-Bleckmann (SBO) mit einem klaren Zuwachs von fünf Prozent. Der niederösterreichische Ölfeldausrüster hatte vor Handelsstart Quartalszahlen vorgelegt. Die Analysten der Baader Bank bewerteten die Ergebnisse in einer ersten Einschätzung als leicht unter den Erwartungen, der Auftragseingang wurde hingegen als solide eingestuft.