PARIS/LONDON (dpa-AFX) - Der EuroStoxx 50 hat am Donnerstag in einem von Vorsicht geprägten Marktumfeld leicht nachgegeben. Anhaltende Spannungen zwischen den USA und China, die sich nun vor allem um die Hongkong-Krise drehten, kosteten den Leitindex der Eurozone einige Punkte. Er schloss 0,23 Prozent niedriger auf 3704,48 Punkte. Das Hin und Her der vergangenen Tage um die Marke von 3700 Punkten ging damit weiter.

Sorgen bereitet den Anlegern, dass US-Präsident Donald Trump die vom Kongress beschlossenen Gesetze zur Unterstützung der Demokratiebewegung in Hongkong unterzeichnet hat und China abermals mit Vergeltungsmaßnahmen drohte. "Die Tatsache, dass sich die USA so deutlich auf die Seite der Demokratiebewegung in Hongkong stellen, erhöht ganz klar auch das Risiko des Scheiterns eines Handelsabkommens" zwischen den USA und China, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets.

Anleger verringerten also am Donnerstag die Risiken etwas. Auf Länderebene gab der Cac 40 in Paris um 0,24 Prozent auf 5912,72 Punkte nach, während der FTSE 100 in London ein Minus von 0,18 Prozent auf 7416,43 Zähler verbuchte. Am Nachmittag fehlten zudem die Impulse aus den USA, wo die Börsen wegen des Feiertags "Thanksgiving" pausierten./bek/jha/