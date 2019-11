MOSKAU/BUDAPEST/PRAG/WARSCHAU (dpa-AFX) - Leicht abwärts ist es am Donnerstag an den großen osteuropäischen Börsen gegangen. Sie zeigten sich damit im Einklang mit dem nachgebenden europäischen Börsenumfeld. Belastend für die Kurse waren neue Spannungen in den Beziehungen zwischen den USA und China wegen der Unterstützung der Vereinigten Staaten für die Demokratiebewegung in Hongkong. Lediglich Budapest meldete einen steigenden Leitindex.

Der Moskauer RTS-Index gab um 0,13 Prozent auf 1439,18 Punkte nach. Nach mehrjährigen Höchststände des RTSI zu Anfang November pendelt der Index seitdem auf hohem Niveau um die Marke von 1450 Zählern.