Der einzige „Aufreger“ heute passierte vor Eröffnung des europäischen Handels: Trumps Unterschrift unter die Hong Kong Human Rights and Democracy Act. Interessant ist vor allem der Zeitpunkt: erstens kurz nach Schließung der US-Aktienmärkte, und zweitens unmittelbar vor Thanksgiving, sodass der Schritt in der öffentlichen Wahrnehmung der Amerikaner weitgehend verpuffen dürfte. Pekings Proteste dagegen wirken etwas lauwarm, eher wie ein Hund der bellt, aber nicht beißt: man will den Initiatoren der Hongkong Bill (darunter US-Demokraten und US-Republikaner) die Einreise verweigern – eher ein symbolischer Akt. Ist der Deal nun in der finalen Phase? Und vor allem: wenn der Deal kommt, ist er mehr als reine Symbolik?

