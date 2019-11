DELL mit Kursdelle, Intel ist schuld! Jetzt Short Setup nutzen!?!

Trotz generell guter Produktkritiken sieht es zumindest chartechnisch momentan nicht gut aus. Offenbar hatten auch Lieferengpässe beim Chip-Produzenten Intel zu Umsatzausfällen geführt.

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate

Rückblick: Dell-Aktionäre haben einen Kursverlust von circa 14 Proznt zu beklagen. Das insgesamt schwache Halbjahr bekam mit der Veröffentlichung der Quartalszahlen am vergangenen Dienstag einen weiteren Dämpfer, so dass das Wertpapier des Computerherstellers am Mittwoch mit einem Gap nach unten in den Börsentag startete.

Chart vom 28.11.2019 Kurs: 50,24 USD Meinung:

Meine Expertenmeinung zu DELL: Trotz generell guter Produktkritiken sieht es zumindest chartechnisch momentan nicht gut aus. Offenbar hatten auch Lieferengpässe beim Chip-Produzenten Intel zu Umsatzausfällen geführt. Zu erwarten ist zunächst eine technische Gegenreaktion auf das Gap, die für ein Short Setup genutzt werden könnte.

Mögliches Setup: Ein kurzfristiger Anstieg auf circa 52,20 USD mit anschließendem Bounce nach unten wäre ideal. Einstieg und Stopp Loss sollten dann situativ je nach konkretem Kursverlauf gewählt werden. Quartalszahlen gibt es wahrscheinlich wieder am 25. Februar, bis dahin sollte der Swingtrade über die Bühne sein. Aussicht: BULLISCH

Autor: Thomas Canali besitzt aktuell keine Positionen in DELL.

