Im Chart des Goldproduzenten Agnico Eagle Mines hat sich eine überaus spannende Konstellation eingestellt, die verschiedene Szenarien offeriert.

Rückblick. In unserer Kommentierung vom 29.10. hieß es in Bezug auf die Aktie von Agnico Eagle Mines u.a. „[…] Wie könnte es aus charttechnischer Sicht nun weitergehen? Der Ausbruch aus dem Keil hat an Relevanz gewonnen, nachdem die Marke von 73,0 CAD übersprungen werden konnte. Damit rückt nun unweigerlich der Bereich von 80,0 CAD in den Fokus. Hier sehen wir einen massiven Widerstandsbereich. Sollte dieser jedoch geknackt werden, könnte es rasch in Richtung August-Hoch bei 85,0 CAD gehen. […] Auf der Unterseite würde ein Rücksetzer unter die 73,0 CAD die Aufwärtsambitionen bereits deutlich abkühlen lassen…“



In der Folgezeit nutzte die Aktie den Schwung, der sich zunächst durch die regelkonforme Auflösung des bullischen Keils, einstellte. Die Aktie übersprang hierbei die 80,0 CAD. Der Kurs toppte schließlich im Bereich von 81,2 CAD, ehe eine Konsolidierung ihn wieder auf 75,0 CAD zurückführte. Ein weiterer Vorstoß auf der Oberseite endete ebenfalls im Bereich von 81,2 CAD. Aktuell hat sich der Wert wieder etwas zurückgezogen.

Im Ergebnis weist die Aktie im Bereich von 81,2 CAD ein Doppeltop auf, per se eine nicht ganz so vorteilhafte Chartformation. Und dennoch erscheint der Wert auf der anderen Seite überaus stabil; trotz der eher mäßigen Vorstellung der Gold- und Silberpreise in den letzten Wochen.

Kurzum: Die Aktie hat eine wichtige Phase erreicht. Das Top bei 81,2 CAD muss übersprungen werden, um neues Aufwärtsmomentum (zunächst in Richtung 85,0 CAD) zu kreieren. Auf der Unterseite wäre das Unterschreiten der Zone 76 / 75 CAD ein erstes Warnsignal. Unter die 73,0 CAD sollte es dann nicht mehr gehen.