In den letzten Handelstagen bzw. Handelswochen bildete die Aktie eine stark ausgeprägte Schiebezone aus. Immer wieder stellte sich hierbei die Oberseite dieser Range als Spielverderber heraus und limitierte den Kurs.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu First Majestic Silver am 30.10. hieß es u.a. „[…] Aus charttechnischer Sicht gilt es, die 12,0 CAD auf der Unterseite im Auge zu behalten. Auf der Oberseite wird es spannend, sollte die Aktie über die 14,0 CAD ausbrechen können. Kürzlich scheiterte ein erster Versuch, diese Hürde zu überwinden. Weitere Widerstände liegen bei 14,5 CAD und natürlich im Bereich von 15,5 CAD.“

Die Aktie bildete in der ersten Phase der Konsolidierung eine bullische Keil-Formation (rot dargestellt) aus. Der Ausbruch aus diesem Keil erfolgte zunächst auch regelkonform über die Oberseite. Allerdings entwickelte sich kein nachhaltiges Aufwärtsmomentum, sodass das Ganze in der Ausbildung einer veritablen Handelsspanne mündete. Auf der Oberseite formen die beiden Marken bei 14,0 und 14,5 CAD ein massives Widerstandscluster. Seit kurzem ist der Kursverlauf zwischen diesen beiden Marken eingeklemmt. Die eigentliche Unterseite dieser Handelsspanne bei 12,0 CAD stand zuletzt nicht mehr zur Disposition. Aufgrund des jüngsten Kursverlaufs stellt sich die Frage, ob sich die Aktie womöglich zum Sprung in Richtung 15,5 CAD bereitmachen könnte.

Das fundamentale Umfeld stellt sich als nicht ganz so einfach dar. Die Edelmetalle sind noch in einer Konsolidierung gefangen. Ein rasches Ende ist hier aktuell nicht zu sehen. Die Anfang November vorgelegten Q3-Daten konnten hingegen durchaus überzeugen. First Majestic Silver erzielte im dritten Quartal 2019 einen Umsatz in Höhe von 97,0 Mio. US-Dollar, nach 83,7 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Das Unternehmen erzielte hierbei einen Nettogewinn in Höhe von 8,6 Mio. US-Dollar, nach einem Nettoverlust in Höhe von -12,0 Mio. US-Dollar im zweiten Quartal 2019. Der Markt zeigte sich sehr zufrieden mit den Zahlen. Die Aktie legte zu, dennoch reichte es nicht, um die Zone 14,0 / 14,5 CAD auszuhebeln.

Kurzum: Die Aktie bewegt sich übergeordnet noch innerhalb einer Handelsspanne. Deren Begrenzungen werden von den 12,0 CAD auf der Unterseite sowie der Zone 14,0 / 14,5 CAD auf der Oberseite gebildet. Aktuell verharrt der Wert unmittelbar unterhalb von 14,5 CAD. Sollte die Hürde übersprungen werden, wäre der Weg in Richtung 15,5 CAD frei. Auf der Unterseite dürfen die 12,0 CAD nicht unterschritten werden. Anderenfalls muss es zu einer Neubewertung kommen.