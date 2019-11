Viel Bewegung ist aktuell an der Frankfurter Börse nicht im Markt, das gilt auch für die Wirecard Aktie. Nach dem gestrigen Börsenfeiertag in den USA (Thanksgiving) zeigen die Indikationen für den DAX-notierten Fintech-Titel heute Morgen etwas nach unten, was charttechnisch für den Wert zum Problem werden könnte. Kurz nach 8 Uhr werden 118,10/118,40 Euro gestellt, womit der Aktienkurs von Wirecard weiter „abbröckelt”. ...