Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - Die Tarifverdienste in Deutschland sind im 3. Quartal 2019 um durchschnittlich 4,2% gegenüber dem 3. Quartal 2018 gestiegen, so das Statistische Bundesamt (Destatis) in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Dieser höchste Anstieg seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2010 ist vor allem auf das in der Metall-Tarifrunde 2018 vereinbarte tarifliche Zusatzgeld zurückzuführen. [ mehr