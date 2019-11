Weizen lief zuletzt seitwärts. Nach oben ging nicht viel, nach unten noch weniger; so oder so ähnlich könnte man das jüngste Handelsgeschehen lapidar zusammenfassen.

Rückblick. Unsere letzte Kommentierung zu Weizen vom 31.10. beendeten wir mit „[…] Aus charttechnischer Sicht würde sich das Bild mit einem dynamischen Ausbruch über die Zone 540 US-Cents aufhellen. Hier liegt allerdings ein massiver Widerstand, dem auch der jüngste Aufwärtsimpuls Tribut zollen musste. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 500 US-Cents ab. Sollte es hingegen unter die 480 US-Cents und damit unter die 200-Tage-Linie gehen, ist eine Neubewertung der Lage erforderlich.“

In der Folgezeit entwickelte sich weder auf der Ober- noch auf der Unterseite Bewegungsdynamik. Die 540 US-Cents gerieten hierbei genauso wenig in Bedrängnis, wie die 500 US-Cents. Vielmehr hat sich eine Handelsspanne zwischen 530 und 505 US-Cents etabliert. Unter fundamentalen Aspekten stand Mitte des Monats der aktuelle WASDE-Bericht (World Agricultural Supply and Demand Estimates) des US-Agrarministeriums (USDA) im Fokus. Für Weizen gab es kaum nennenswerte Impulse. Der Preis reagierte entsprechend unaufgeregt auf den Bericht. Auch die Saisonalität passt ins Bild. Unter saisonalen Aspekten bewegt sich Weizen aktuell in einer stabilen Phase.

Kurzum: Bis auf Weiteres ist mit der Fortsetzung der Seitwärtsbewegung zu rechnen. Aus charttechnischer Sicht sind Impulse wohl erst mit dem Aufbrechen der Begrenzungen zu erwarten.