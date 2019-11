Die Quartalszahlen von Henkel erfordern Handlungsbedarf vom designierten CEO Carsten Knobel, der zum Jahreswechsel vom Finanzvorstandsstuhl aufrückt. Der Konzerngewinn geht um zehn Prozent zurück, der Umsatz steigt nur noch unwesentlich und liegt aufs Jahr gesehen bei ca. 20 Milliarden Euro. Die Prognose hierzu wurde schon im August 2019 gesenkt. Auch die Klebstoff-Sparte wurde vom Konjunkturabschwung erfasst. Der schwache Automobilsektor belastet das Ergebnis überproportional. Trotzdem trug die Klebstoff-Sparte im vergangenen Jahr knapp die Hälfte zum Konzernumsatz bei. Henkel beliefert in dieser Sparte auch die Elektronik und Flugzeugbranche, die zu den wichtigsten Märkten des Klebstoff-Geschäfts gehört. Das Henkel Management will alle Hebel in Bewegung setzen, um die Position als Weltmarktführer dieses Geschäftsbereichs zu verteidigen.

Übergeordnet beschreibt der Kurs seit Mai 2017 bis zur Bodenbildung im Sommer 2019 einen Abwärtstrend. Im Zehnjahresvergleich mit der Benchmark DAX ist der von der Henkel-Aktie über die Jahre aufgebaute Performance-Vorsprung dadurch wieder verloren gegangen. Der aktuelle Kurs von 96,42 Euro stellt den Endpunkt einer Aufwärtssequenz dar, die aus der Bodenbildung im Sommer 2019 hervorgegangen ist. Der Vorteil liegt nach der zweijährigen Konsolidierung und der darauf folgenden intakten Aufwärtssequenz wieder auf der Long-Seite. Der Widerstand bei 99,49 Euro rückt innerhalb der kommenden 4 Wochen durchaus in Reichweite, eventuell sind auch 101,19 Euro möglich. Unterstützung findet der Kurs bei 93,90 Euro und bei 89,45 Euro.

Von dieser Entwicklung kann mit einem Call-Optionsschein profitiert werden. Der ausgewählte Call-Optionsschein mit der WKN ST9W5G weist eine Implizite Volatilität von 21 % auf und deutet dadurch an, dass die Marktteilnehmer in den nächsten Wochen von ruhigerer Kursbewegung ausgehen. Nachdem der Bewertungstag am 17.06.2020 liegt, kann der Zeitwertverlust Theta (-0,0023 Euro/Tag) in den kommenden Tagen für die Strategie vernachlässigt werden.

Henkel (Tageschart in Euro) Tendenz: