Gold konsolidiert, Silber konsolidiert, Kupfer konsolidiert und natürlich konsolidiert Barrick Gold auch. Die Aktie des kanadischen Gold-Kupferproduzenten ergeht sich seit geraumer Zeit in einer Handelsspanne.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 21.11. hieß es u.a. „[…] In der Folgezeit entwickelte sich die thematisierte Keil-Formation weiter. Innerhalb des Keils kam es zum Test der 16,0 US-Dollar-Marke. Dass dieser erfolgreich verlief, hielt die Aktie im Spiel. Sie drehte wieder nach oben ab, legte seitdem aber nur leicht zu. So richtig läuft es noch nicht mit dem Ausbruch aus dem bullischen Keil. Die 16,0 US-Dollar haben durch den jüngsten Test noch einmal an Relevanz gewonnen, so dass sie nun nicht mehr unterschritten werden sollten. Anderenfalls muss die Lage neu bewertet werden. Trotz der Bemühungen der Aktie, den Keil über dessen Oberseite (und damit regelkonform) zu verlassen, gilt es festzuhalten, dass da noch mehr Zug reinkommen muss. Die Rückeroberung der Widerstände bei 18,4 US-Dollar und 18,8 US-Dollar hat weiterhin oberste Priorität; zumindest unter dem bullischen Aspekt.“



Die gute Nachricht vorweg – die eminent wichtige Unterstützung bei 16,0 US-Dollar hält weiterhin. Die weniger gute Nachricht gleich hinterher – es entwickelte sich nach dem Verlassen des bullischen Keils kein Aufwärtsmomentum; ein Bild, das den Handelsverlauf der letzten Handelstage prägte. Mittlerweile hat der Widerstandsbereich um 17,0 US-Dollar weiter an Relevanz gewonnen. Zuletzt spielte sich das Handelsgeschehen in der Spanne 16 bis 17 US-Dollar ab, was wiederum auf eine abwartende Haltung am Markt spricht. Man wartet auf neue Impulse und will sich nicht zu stark aus dem Fenster lehnen. Ähnliche Konstellationen findet man derzeit im Edelmetallsektor weit verbreitet.

Die Frage, ob sich womöglich Bewegungspotential aufstaut, dürfte final beantwortet werden, sollten die etablierten Handelsspannen über die eine oder eben die andere Begrenzung verlassen werden. Im Falle von Barrick Gold bedeutet das: Oberhalb von 17,0 / 17,2 US-Dollar könnten zügig die 18,4 US-Dollar aktuell werden. Unterhalb von 16,0 US-Dollar stünden wohl die 15,0 US-Dollar oder 14,5 US-Dollar zur Disposition. Dieses Szenario ist unter bullischen Aspekten tunlichst zu vermeiden und würde eine Neubewertung der Lage erforderlich machen.