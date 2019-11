In die US-Indizes ist am Mittwoch (27.11.) wieder frischer Wind gekommen. Der Markt wurde mit einer Vielzahl eminent wichtiger Konjunkturdaten konfrontiert. Nachdem am Dienstag aktuelle Daten zum US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Conference Board) schwächer als erwartet ausfielen und damit auf die Stimmung drückten, konnten die Daten vom Mittwoch im Großen und Ganzen überzeugen.

Neben den aktuellen Daten zur Entwicklung des BIP in den USA standen auch der BIP-Preisindex sowie diverse Daten zum privaten Konsum im Fokus. Doch vor allem die überraschend stark ausgefallenen Daten zu den Auftragseingängen langlebiger Güter „verzückten“ den US-Aktienmarkt. Im Ergebnis arbeiteten sich die US-Indizes auf neue Hochs vor, so auch der Dow Jones Ind., der mit 28.196 Punkten ein neues Verlaufshoch markierte.

Was dieser initiierte Aufwärtsimpuls letztendlich wert sein wird, dürfte sich jedoch erst in der nächsten Woche zeigen. Insofern sollte man den Freitagshandel mit Blick auf den gestrigen Feiertag (Thanksgiving) in den USA vielleicht auch nicht ganz so überbewerten. Die nächste Handelswoche hat es unter fundamentalen Aspekten in sich, denn eine Reihe wichtiger Daten steht an.

Montag, 02.12. u.a. ISM-Index für das verarbeitende Gewerbe

Mittwoch, 04.12. u.a. ISM-Index für das nicht-verarbeitende Gewerbe

Donnerstag, 05.12. u.a. US-Handelsbilanz, Werkaufträge

Freitag, 06.12. u.a. US-Arbeitsmarktbericht für November, US-Verbrauchervertrauen (ermittelt durch Reuters / Uni Michigan)

Aus charttechnischer Sicht dominieren aktuell Kaufsignale im Dow Jones Ind. Der Index brach zum Monatswechsel über die Oberseite seiner potentiellen Konsolidierungsformation (rot dargestellt) und in diesem Zusammenhang auch über den Widerstand bei 27.000 Punkten aus. Damit war der Grundstein gelegt. Das erste potentielle Bewegungsziel – der Bereich um 27.400 Punkte - wurde rasch erreicht und nach einigem Zögern überwunden. Die psychologisch relevanten 28.000 Punkte stellen nun eine neue Herausforderung dar. Ein erster Versuch, signifikant über diese Zone zu laufen, wurde „zurückgepfiffen“. Es folgte ein Test der Zone um 27.700 Punkte, die sich damit eine gewisse Relevanz erarbeitet hat. Aktuell ist nun der zweite Versuch, die 28.000er Marke deutlich zu überwinden, angelaufen.

Die Tür steht dem Index aktuell offen. Im Idealfall gelingt es dem Dow Jones Ind. nun, sich rasch von den 28.000 Punkten zu lösen. Ein Rücksetzer unter die 27.700 Punkte wäre bereits als Warnsignal zu bewerten. Die Grenzlinie für das bullische Szenario würden wir aktuell bei 27.000 Punkten ziehen. Sollte es deutlich darunter gehen, muss eine Neubewertung der Lage erfolgen.