FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat sich am Freitag zunächst weiter von seinem Jahreshoch aus der Vorwoche entfernt. Kurz nach der Eröffnung sank der deutsche Leitindex um 0,37 Prozent auf 13 197,19 Punkte. Für den Monat November zeichnet sich damit aber noch immer ein Plus von 2,6 Prozent ab. Es wäre der dritte Gewinnmonat in Folge für den Dax.

Wegen des "Thanksgiving"-Feiertages am Vortag fehlen aktuell die Impulse von der Wall Street. Auch zum Wochenabschluss findet am "Black Friday" nur ein verkürzter Handel in den USA statt. Der Brückentag nach dem "Thanksgiving" ist ein vorweihnachtliches Shopping-Großereignis in den USA. Der deutsche Einzelhandel verzeichnete derweil im Oktober deutlich geringere Umsätze als erwartet.