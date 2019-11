Haben Sie sich schon einmal dieses Internet angeguckt? In diesem Internet gibt es die wildesten Ideen zu lesen, mein lieber Scholli! Einmal las ich – halten Sie sich gut fest! – dass das Gebäude des EU-Parlaments in Straßburg den Original-Fotos des halbfertigen Turms zu Babel nachgebaut wurde. Das stand auf russischen Websites, und was dort

Der Beitrag Klimanotstand und Weihnachtsmann erschien zuerst auf Tichys Einblick.

Ein Beitrag von Dushan Wegner.