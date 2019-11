Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Deutschland gibt pro Person mehr für Gesundheit aus als andere EU-Länder, so die Europäische Kommission in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Das deutsche Gesundheitssystem bietet zudem einen umfassenden Versicherungsschutz und ein hohes Niveau an Gesundheitsleistungen. [ mehr