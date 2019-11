Gigaset hat am Freitag Zahlen für die ersten neun Monate 2019 vorgelegt. „Gigaset konnte in diesem Zeitraum seine Ergebnis- und Cashflow-Qualität deutlich verbessern und sowohl das Ergebnis vor planmäßigen Abschreibungen (EBITDA), als auch den operativen und den Free Cashflow deutlich steigern”, heißt es von Seiten des Unternehmens in der heutigen Mitteilung.Beim Umsatz weist Gigaset einen Rückgang von 168,7 Millionen ...