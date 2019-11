Tele Columbus hat heute Zahlen vorgelegt. Im dritten Quartal des laufenden Jahres hat man einen Umsatzrückgang um 3,5 Prozent auf 123,2 Millionen Euro verbucht. „Dies ist in erster Linie auf einen Rückgang von 16 Prozent im Bereich Sonstige Umsätze inkl. Baugeschäft zurückzuführen”, so das Berliner Unternehmen am Freitag. Auf EBITDA-Basis ist der operative Gewinn bei Tele Columbus um 10,5 Prozent auf 55,2 Millionen Euro ...