Kann die MünchenerRück-Aktie das bei 273,45 Euro liegende Kursziel erreichen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse könnte sich die MünchenerRück-Aktie (ISIN: DE0008430026) auch in Zukunft stark entwickeln. Hier die Analyse:

„Rückblick: Die Aktie der Münchener Rück zeigt sich in den letzten Monaten in einer sehr starken Verfassung. Schon zu Beginn des Jahres lief es für den Wert gut. Aber seit dem Konsolidierungstief bei 213,80 EUR vom 07. August zieht die Aktie noch steiler an. Am 19. November erreichte sie ein Hoch bei 259,50 EUR. Nach einer kleinen Konsolidierung brach der Rückversicherungswert gestern über dieses Hoch aus. Damit kletterte er auf den höchsten Stand seit 14. Mai 2002. Die Rally der letzten Wochen und Monate wurde gestern also wieder einmal bestätigt.