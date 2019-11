Gestern meldet Eyemaxx Real Estate, dass die Gesellschaft das Wohnprojekt „Grasbergergasse“ in Wien an BNP Paribas Real Estate verkauft hat. Ein Verkaufspreis wird nicht genannt. Eyemaxx sagt jedoch, dass die Eigenkapitalrendite im mittleren zweistelligen Prozentbereich liegt.Mit dem Geld aus dem Grasbergergasse-Verkauf kann Eyemaxx weiter an seiner Pipeline arbeiten. Neue Projekte können entwickelt werden.In Wien startet ...