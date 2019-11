Hans Otto Mahn hat alle Anteile an Albis Leasing verkauft. Mahn war Gründer der Gesellschaft und bisher Großaktionär der Hamburger. Er hielt 32,78 Prozent an Albis. An wen Mahn seine Aktienpakete verkauft hat, wird nicht mitgeteilt. Da jedoch heute zwei weitere Stimmrechtsmitteilungen publiziert werden, liegt die Vermutung nahe, dass die Mitteilungen in einem Zusammenhang stehen könnten.So ist Rolf Hauschildt aus Düsseldorf ...