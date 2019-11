Hamburg (www.aktiencheck.de) - Anbei eine aktuelle Pressemitteilung von Euler Hermes Deutschland:- Zahl der Großinsolvenzen steigt in den ersten neun Monaten 2019im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um 42%- Durchschnittliche Schädenfür Unternehmen durch Großinsolvenzen 81%höher als im Vorjahreszeitraum- Besonders viele große Insolvenzen in Handel, Automobilbranche undbei Dienstleistungen sowie in Metall-, Textil- und Energiebranche- 2019: Gesamttrend bei Insolvenzen in Deutschland stabil- 2020: Anstieg der Pleiten in Deutschland um 3% erwartetZuletzt traf es häufig namhafte und vor allem große Unternehmen: Die Zahl der Insolvenzen bei großen Unternehmen nimmt aktuell wieder zu. [ mehr