Vom ewigen Ende der Welt

Das Ende der Welt fasziniert und ängstigt die Menschen seit sie auf der Erde leben, aber erst mit der Möglichkeit, es auch zu formulieren, konnte ein Geschäft daraus werden. Die Vorstellung des Endes war und ist unerfreulich. Dafür eventuell verantwortlich zu sein, ist noch unerfreulicher. Aber genau dieser direkte Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten Einzelner oder dem von Gruppen wurde von selbsternannten Vermittlern behauptet und sophistisch bewiesen.

Durch gigantische Fenster, in den spektakulär terrassierten Sälen des Restaurants am Ende der Welt, in Douglas Adams Roman „Per Anhalter durch die Galaxis“, konnte man, mittels Zeitreise, das Ende der Sonnensysteme beobachten. Auch das des Eigenen. Die Plätze waren jeden Abend ausgebucht und auf den unterirdischen Parkplätzen standen Raumschiffe von jedem Ort und aus jeder Zeit des Kosmos. Der Clou des Geschäfts war, daß man das erregende Schauspiel der explodierenden Supernovas, der Zeitmaschine sei Dank, jeden Abend neu erleben konnte.

Das Ende der Welt fasziniert und ängstigt die Menschen seit sie auf der Erde leben, aber erst mit der Möglichkeit, es auch zu formulieren, konnte ein Geschäft daraus werden. Die Vorstellung des Endes war und ist unerfreulich. Dafür eventuell verantwortlich zu sein, ist noch unerfreulicher. Aber genau dieser direkte Zusammenhang zwischen dem Fehlverhalten Einzelner oder dem von Gruppen wurde von selbsternannten Vermittlern behauptet und sophistisch bewiesen. Höhere Wesen, vom Menschen enttäuscht, so die damalige Darstellung (heute ist das höhere Wesen die Natur), hätten jetzt die Faxen dicke und würden den Spaß deshalb beenden. „Willst Du diese gewaltige Schuld etwa auf Dich nehmen?“ werden die Übeltäter von den sich moralisch “Überlegend-gebenden” gefragt. Das schlechte Gewissen ist erzeugt und den Zerknirschten werden Wege aufgezeigt, wie das Unheil in letzter Sekunde doch noch abzuwenden wäre. Buße muss sein und als Zeichen, dass man es wirklich ernst meint, sollte die Buße materiell unterlegt sein.

Im Abendland übernahmen das Erzeugen von schlechtem Gewissen bald, als Träger des Wissens und der Kultur, die Mönche mit ihren Institutionen, den Klöstern. Idealistischem Beginnen folgte, durch die große Nähe zur Macht, pragmatische Anpassungen. Junge Idealisten folgten nach und forderten vehement Reformen, meist mit der Begründung, die überlieferten, unangreifbaren göttlichen Texte als Erste richtig gelesen und daher natürlich auch als Erste richtig verstanden zu haben. Den Clunizensischen Reformern des 10. Jahrhundert folgten im 11. und 12. die Ziesterzienser, diesen wiederum im 13. Jahrhundert die Bettelmönche der Franziskaner, Dominikaner und Augustiner. Während die ersten beiden noch, direkt oder indirekt durch Ausbeutung von Bauern, selbst für sich sorgten, war das bei den Bettelmönchen, die sich in Städten niederließen, nicht mehr möglich.