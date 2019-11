Das Versprechen von Erlösung ist in der Geschichte der Menschheit eine Konstante. Gnostiker, Manichäer, Arianer, Paulizianer, Katharer, Hussiten, Albingenser, Wiedertäufer und Jakobiner versprachen das Tausendjährige Reich nachdem die Apokalypse die Welt gereinigt und den neuen Menschen geschaffen hätte. Später versprachen die ihnen nachfolgenden Sozialisten dasselbe. Einmal musste die Klasse rein sein, dann wieder die Rasse und heute ist es das Klima. All diesen Ideologien ist die Begeisterung für den Kollektivismus und die Verachtung des Eigentums, der Familie, der Religion und der Freiheit des Einzelnen gemeinsam. Besonders konstant ist aber das Resultat: Elend, Verzweiflung, Schmerz und Tod. Das wird dieses Mal nicht anders sein, besonders wenn das Wort „Auslöschung“ schon prominent im Logo erscheint.

Am Morgen des 7. Juli 2021 war es in Münster nicht mehr ganz so unerträglich heiß wie die Tage zuvor. In der Nacht hatte es zum ersten Mal seit vielen Wochen geregnet. Es stank zwar noch nach Verwesung, Exkrementen und Müll. Aber nicht mehr so unerträglich wie zuvor. Heute sollte wieder eine Hinrichtung stattfinden die von König Johann selbst vorgenommen werden würde. Am Prinzipalmarkt war schon am Vortag der Müll zum Teil entfernt worden und auf der freigeräumten Fläche ein Podest und Bänke für die Zuschauer aufgebaut worden.