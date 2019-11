Sorgenfalten der Anleger nehmen ab und der Ölpreis legt zu

Paris (www.aktiencheck.de) - Es geht wieder bergauf - langsam, aber stetig: Immerhin hat der Ölpreis der Nordseesorte Brent in den zurückliegenden zwei Monaten um rund 10 Prozent an Wert zugelegt und es sich somit auch wieder deutlich oberhalb der 60-Dollar-Marke bequem gemacht, so die Experten der BNP Paribas in einer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate weekly". [ mehr