Das Geschäftsvolumen von DF Deutsche Forfait erhöht sich nach drei Quartalen von 44,4 Millionen Euro auf 131,9 Millionen Euro. Vor allem die Bereiche Marketing Service und Administrative Service sorgen für das Plus. Machte die Gesellschaft im Vorjahr noch einen Verlust von 1,9 Millionen Euro, so steht diesmal ein Gewinn von 2,1 Millionen Euro in den Büchern. Der Gewinn je Aktie verbessert sich von -0,16 Euro auf +0,18 Euro. ...