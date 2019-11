Seit dem Börsendebüt Mitte Mai dieses Jahres ist das Wertpapier des US-Fahrdienstleisters Uber sichtlich eingeknickt, seit dem Eröffnungskurs bei 42,00 US-Dollar schlug im Wertpapier zeitweise ein Verlust von 39 Prozent zu Buche. Dabei zog sich der Ausverkauf bis Anfang dieses Monats hin, aktuell scheinen aber einige Schnäppchenjäger unterwegs zu sein und hievten das Papier in den letzten Tagen von seinen Tiefständen wieder etwas hoch. Trotzdem dominiert noch immer ein kurzfristiger Abwärtstrend das Handelsgeschehen, aktuell steuert der Wert in Richtung der Trendkanaloberkante um 32,00 US-Dollar (fallend) zu. Auf steigende Notierungen zu setzen bleibt aber weiter riskant, könnte sich aber selbst bei kleinsten Kurszuwächsen über ein entsprechend gehebeltes Instrument auszahlen.

EMA 50 im Blick behalten

Die aktuell laufende Erholungsbewegung seit Anfang dieses Monats bis zum EMA 50 scheint noch nicht gänzlich beendet zu sein. Oberhalb des 50-Tage-Durchschnitts ergeben sich daher weitere Long-Chancen bis zur oberen Trendkanalbegrenzung um 32,00 US-Dollar. Über ein aggressives Engagement beispielsweise in das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MC5CMM ließe sich aus dem Stand heraus eine mögliche Rendite von bis zu 45 Prozent erzielen. Eine echte Trendwende kann aber erst oberhalb von 34,70 US-Dollar abgeleitet werden, dann dürfte wieder der Eröffnungskurs aus Mai dieses Jahres in den Fokus der Marktteilnehmer geraten. Ein Rücksetzer unter die aktuellen Wochentiefs von 28,35 US-Dollar würde jedoch von anhaltender Schwäche der Aktie sprechen, Verluste zurück an die Jahrestiefs von 25,58 US-Dollar sollten dann zwingend einkalkuliert werden. Sämtliches Engagement in der Uber-Aktie bleibt jedoch stark risikobehaftet, tendenziell sind kleinere Handelsgrößen anzusetzen.