Niederlande unterstützen Frankreichs geplanten Marine-Einsatz am Golf

DEN HAAG (dpa-AFX) - Die Niederlande beteiligen sich an einem geplanten europäischen Einsatz zur Überwachung der Schifffahrtswege am Persischen Golf. Der niederländische Ministerrat habe der Entsendung einer Fregatte von Januar bis Juni 2020 zugestimmt, berichtete das Verteidigungsministerium am Freitag in Den Haag. Ziel sei es, die Sicherheit in dem Krisengebiet zu erhöhen.

Die Initiative für den Einsatz sei von Frankreich ausgegangen, berichtete das Ministerium. Die Mission "Awareness Strait of Hormuz (EMASOH)" umfasse den westlichen Teil des Golfs von Oman, den Osten des Arabischen Golfs und die Straße von Hormus. Die Meeresstraße gilt als entscheidende Verkehrsader für Öl-Transporte - vor allem in Richtung Asien.