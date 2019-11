Die Aktienmärkte haben trotz schwacher Konjunkturdaten (heute Nacht wieder katarohale Zahlen aus Japan und Südkorea) bisher ein ausserordentlich starkes Jahr: der S&P 500 steigt 25% (allerdings nach einem vorherigen Abverkauf im Dezember 2018), die europäischen Aktienmärkte mit dem besten Jahr seit dem Jahr 2009 (gemessen am Stoxx 600). Normalerweise kommt nun mit dem Dezember der beste Monat des Jahres mit einer durchschnittlochen Performance des S&P 500 von +1,6% (dabei in 76% aller Jahre mit positiven Vorzeichen). Damit die Rally weiter gehen kann trotz extremer Überkauftheit darf aber eines nicht passieren: eine weitere Eskalation des Handelskriegs durch neue Zölle am 15.Dezember – da damit niemand mehr rechnet, würde angesichts dünner Liquidität ein ähnliches Desaster wie im Dezember des Vorjahres drohen..

